Okan Buruk'tan yeni bir rekor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı takımın başında kırdığı rekorlara bir yenisini daha eklemek üzere.
Başarılı çalıştırıcı, Adana Demirspor maçının tescili sonrası hem Galatasaray hem lig tarihinde 3 puanlı sisteme geçilen 1959 yılından itibaren 22. haftalar sonunda 60 puana ulaşan ilk teknik direktör olacak.
Oynattığı oyun, kazandığı şampiyonluklar ve kırdığı rekorlarla dikkat çeken deneyimli teknik adam geçen sezon da bu süreçte topladığı 57 puanla rekorun sahibi olmayı başarmıştı.
Buruk, tescilin ardından rekoru geliştirmiş olacak. Temmuz 2022'de Galatasaray'ın başına geçen 51 yaşındaki çalıştırıcı ligde 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında ipi göğüslemeyi başarmıştı.
Deneyimli hoca bu sezon da ligde oynadığı 22 maçta yenilgi yaşamayarak dikkatleri çekiyor. Söz konusu süreçte 19 galibiyet alan Buruk 2.73 puan ortalaması yakaladı.
HEDEFİ YİNE ŞAMPİYONLUK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu sezon da mutlu sona ulaşarak üst üste 3. şampiyonluğunu kutlamak istiyor.
Başarılı çalıştırıcı, Adana Demirspor maçının tescili sonrası hem Galatasaray hem lig tarihinde 3 puanlı sisteme geçilen 1959 yılından itibaren 22. haftalar sonunda 60 puana ulaşan ilk teknik direktör olacak.
Oynattığı oyun, kazandığı şampiyonluklar ve kırdığı rekorlarla dikkat çeken deneyimli teknik adam geçen sezon da bu süreçte topladığı 57 puanla rekorun sahibi olmayı başarmıştı.
Buruk, tescilin ardından rekoru geliştirmiş olacak. Temmuz 2022'de Galatasaray'ın başına geçen 51 yaşındaki çalıştırıcı ligde 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında ipi göğüslemeyi başarmıştı.
Deneyimli hoca bu sezon da ligde oynadığı 22 maçta yenilgi yaşamayarak dikkatleri çekiyor. Söz konusu süreçte 19 galibiyet alan Buruk 2.73 puan ortalaması yakaladı.
HEDEFİ YİNE ŞAMPİYONLUK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu sezon da mutlu sona ulaşarak üst üste 3. şampiyonluğunu kutlamak istiyor.
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