Okan Buruk'tan yeni bir rekor!

Adana Demirspor maçının tescili sonrası Okan Buruk kariyeri adına önemli bir başarıyı geride bırakmış olacak. Buruk, 1959 yılından bu yana 22. haftalar sonucunda 60 puana ulaşan ilk teknik adam olacak. Bir önceki rekor da 57 puanla Buruk'a aitti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk'tan yeni bir rekor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2025 08:58
Son güncelleme 11 Şubat 2025 09:00
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı takımın başında kırdığı rekorlara bir yenisini daha eklemek üzere.

Başarılı çalıştırıcı, Adana Demirspor maçının tescili sonrası hem Galatasaray hem lig tarihinde 3 puanlı sisteme geçilen 1959 yılından itibaren 22. haftalar sonunda 60 puana ulaşan ilk teknik direktör olacak.

Oynattığı oyun, kazandığı şampiyonluklar ve kırdığı rekorlarla dikkat çeken deneyimli teknik adam geçen sezon da bu süreçte topladığı 57 puanla rekorun sahibi olmayı başarmıştı.

Buruk, tescilin ardından rekoru geliştirmiş olacak. Temmuz 2022'de Galatasaray'ın başına geçen 51 yaşındaki çalıştırıcı ligde 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında ipi göğüslemeyi başarmıştı.

Deneyimli hoca bu sezon da ligde oynadığı 22 maçta yenilgi yaşamayarak dikkatleri çekiyor. Söz konusu süreçte 19 galibiyet alan Buruk 2.73 puan ortalaması yakaladı.

HEDEFİ YİNE ŞAMPİYONLUK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu sezon da mutlu sona ulaşarak üst üste 3. şampiyonluğunu kutlamak istiyor. 


YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery