Okan Buruk'tan Yapı ve Mourinho açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı teknik adam, Yapı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili gelen soruya da cevap verdi.
"Siz 'yapı'nın neresindesiniz?"
Okan Buruk: "Artık konuşulmuyor. Artık bitti, konuşmuyor kimse."
"Yapı 8 puan mı?"
Okan Buruk: "Onu bilemem. Çok magazinsel yaklaşmayacağım. Artık konuşulmuyor. Saha içerisinde olmak yine bütün takımlara, bütün teknik adamlara saygı duyması gerekiyor. Bu tip şeyler hep olacak. Şu an bu konuşmalar bitti."
JESUS, İSMAİL KARTAL, MOURINHO
Okan Buruk, bu diyaloğun ardından, "Jesus, İsmail Kartal, Mourinho. Aralarında sizi zorlayan var mıydı? sorusuna ise şu yanıtı verdi;
"Jesus, Türkiye dışında hep kazandı. Hala kazanıyor. Suudi Arabistan'da çok önemli başarı elde etti. Önemli bir teknik adam. Avrupa'da büyük liglerde çalışmadı, Portekiz'te çalıştı. İngiltere, Almanya, İtalya falan olmadı ama Brezilya'da, Suudi Arabistan'da, Portekiz'de 'kazanan' bir teknik direktör oldu. İyi bir teknik direktördü. Türkiye'de oyun olarak iyi şeyler kattı. İsmail Hoca, geçen sene çok başarılıydı. 99 puan almak önemli bir başarıydı. İkinci oldu ama Galatasaray 102 puan aldığı için ikinci oldu. 99 puan almak, o galibiyet serisi yakalamak önemliydi. Mourinho, Türkiye için önemli bir şans. Türkiye'de çalışması, temsil etmesi... Üçü de değerli teknik adamlar. Farklı yapılar, farklı karakterler, farklı oyuncular olsa da üçü de çok kaliteli. Şu an özelinde önde olan tarafız ama lig bitmedi, devam ediyor. Bu seneyi de şampiyon olarak bitirmek istiyorum. Mourinho'nun önünde ligi bitirmek çok önemli."
MOURINHO'NUN SÖZLERİ
Başarılı teknik adam, "Mourinho'nun sizin ve Galatasaray hakkındaki sözlerini nasıl karşılıyorsunuz?" sorusunu ise, "Çok söyledi, hatırlamıyorum (gülerek). Aklımda kalan bir şey yok. Kafamın içinde öyle mi dedi, böyle mi dedi, aklımda bile değil." yanıtladı.
JOSE MOURINHO İLE FOTOĞRAFI
Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde Jose Mourinho ile olan fotoğrafı için, "O fotoğraf yakalanmış. Bilinçli yapılmış bir şey değil. Bir an yakalanmış. Maçı kazanınca o fotoğraf bizim için anlamlı oldu ama maç içerisinde düşünülmüş, tasarlanmış bir şey değil. Maçın sonucuyla birleşince benim için güzel bir anı oldu." dedi.
Sarı-kırmızılı teknik adam, Yapı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili gelen soruya da cevap verdi.
"Siz 'yapı'nın neresindesiniz?"
Okan Buruk: "Artık konuşulmuyor. Artık bitti, konuşmuyor kimse."
"Yapı 8 puan mı?"
Okan Buruk: "Onu bilemem. Çok magazinsel yaklaşmayacağım. Artık konuşulmuyor. Saha içerisinde olmak yine bütün takımlara, bütün teknik adamlara saygı duyması gerekiyor. Bu tip şeyler hep olacak. Şu an bu konuşmalar bitti."
JESUS, İSMAİL KARTAL, MOURINHO
Okan Buruk, bu diyaloğun ardından, "Jesus, İsmail Kartal, Mourinho. Aralarında sizi zorlayan var mıydı? sorusuna ise şu yanıtı verdi;
"Jesus, Türkiye dışında hep kazandı. Hala kazanıyor. Suudi Arabistan'da çok önemli başarı elde etti. Önemli bir teknik adam. Avrupa'da büyük liglerde çalışmadı, Portekiz'te çalıştı. İngiltere, Almanya, İtalya falan olmadı ama Brezilya'da, Suudi Arabistan'da, Portekiz'de 'kazanan' bir teknik direktör oldu. İyi bir teknik direktördü. Türkiye'de oyun olarak iyi şeyler kattı. İsmail Hoca, geçen sene çok başarılıydı. 99 puan almak önemli bir başarıydı. İkinci oldu ama Galatasaray 102 puan aldığı için ikinci oldu. 99 puan almak, o galibiyet serisi yakalamak önemliydi. Mourinho, Türkiye için önemli bir şans. Türkiye'de çalışması, temsil etmesi... Üçü de değerli teknik adamlar. Farklı yapılar, farklı karakterler, farklı oyuncular olsa da üçü de çok kaliteli. Şu an özelinde önde olan tarafız ama lig bitmedi, devam ediyor. Bu seneyi de şampiyon olarak bitirmek istiyorum. Mourinho'nun önünde ligi bitirmek çok önemli."
MOURINHO'NUN SÖZLERİ
Başarılı teknik adam, "Mourinho'nun sizin ve Galatasaray hakkındaki sözlerini nasıl karşılıyorsunuz?" sorusunu ise, "Çok söyledi, hatırlamıyorum (gülerek). Aklımda kalan bir şey yok. Kafamın içinde öyle mi dedi, böyle mi dedi, aklımda bile değil." yanıtladı.
JOSE MOURINHO İLE FOTOĞRAFI
Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde Jose Mourinho ile olan fotoğrafı için, "O fotoğraf yakalanmış. Bilinçli yapılmış bir şey değil. Bir an yakalanmış. Maçı kazanınca o fotoğraf bizim için anlamlı oldu ama maç içerisinde düşünülmüş, tasarlanmış bir şey değil. Maçın sonucuyla birleşince benim için güzel bir anı oldu." dedi.