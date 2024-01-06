Okan Buruk'tan Wilfried Zaha'ya özel plan

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçında Wilfried Zaha'ya güveniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Wilfried Zaha'ya özel plan
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06 Ocak 2024 11:40
Galatasaray'ın yıldız ismi Wilfried Zaha, Konyaspor karşılaşmasında Okan Buruk'un en büyük kozlarından biri olacak. Fildişili yıldız, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağırılmamıştı.

31 yaşındaki oyuncu konsantrasyonunu tamamen sarı-kırmızılı kulübe çevirmiş durumda. İdmanlarda hırsla çalışan Zaha heyecanla Konyaspor mücadelesini bekliyor. Teknik direktör Okan Buruk onu bu maçta kullanmayı planlıyor.

ÖZEL PLAN HAZIR

Okan Buruk, teke tekte etkili bir oyuncu olan Wilfried Zaha'yı rahatlatacak planlar hazırladı. Başarılı çalıştırıcı, 31 yaşındaki hücum oyuncusunun hızından ve çalım yeteneklerinden maksimum düzeyde faydalanabilmek için planlarını yaptı.

Onu rakip bek ile yalnız bırakacak senaryolar hazırladı. Zaha'nın hazırladığı pozisyonlardan gol veya goller bulmayı düşünüyor. Buruk, oyuncusuyla da konuşarak şut emri verdi.



 
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