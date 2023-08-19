Okan Buruk'tan Wilfried Zaha kararı!

Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maçta Wilfried Zaha gelişmesi yaşandı.
Sarı kırmızılı takımda ağrı hisseden ve son 2 idmana çıkmayan Zaha, maç kadrosunda yer almadı.
Okan Buruk'un oyuncuyu sakatlığının ciddi olmamasına rağmen riske etmediği öğrenildi.
Buruk 11 tercihini şu isimlerden yana kullandı: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi.
Sarı kırmızılı takımda ağrı hisseden ve son 2 idmana çıkmayan Zaha, maç kadrosunda yer almadı.
Okan Buruk'un oyuncuyu sakatlığının ciddi olmamasına rağmen riske etmediği öğrenildi.
Buruk 11 tercihini şu isimlerden yana kullandı: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi.