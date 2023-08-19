Okan Buruk'tan Wilfried Zaha kararı!

Galatasaray'ın bu sezonki flaş transferlerinden biri olan Wilfried Zaha, sakatlığı sebebiyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Okan Buruk'tan Wilfried Zaha kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2023 20:36
Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maçta Wilfried Zaha gelişmesi yaşandı.

Sarı kırmızılı takımda ağrı hisseden ve son 2 idmana çıkmayan Zaha, maç kadrosunda yer almadı.

Okan Buruk'un oyuncuyu sakatlığının ciddi olmamasına rağmen riske etmediği öğrenildi.

Buruk 11 tercihini şu isimlerden yana kullandı: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery