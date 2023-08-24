Okan Buruk'tan Verratti sorusuna cevap!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan televizyonuna Verratti için gelen bir soruyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Verratti sorusuna cevap!
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24 Ağustos 2023 01:21
Son güncelleme 24 Ağustos 2023 01:23
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan televizyonuna Verratti için gelen bir soruyla ilgili açıklama yaptı.

VERRATTI'YE ZANIOLO TAKTİĞİ

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "O harika bir oyuncu ama bizim için zor. Zaniolo'da olduğu gibi transferin son günlerine kadar bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Verratti ile Galatasaray'ın adı çok sık geçse de oyuncunun ekonomik maliyeti sarı kırmızılı takımın işini zorlaştırıyor.

SON GÜNE KADAR BEKLENECEK

Galatasaray'ın transferin son gününe kadar oyuncu için görüşmelerini sürdüreceği belirtildi.

VERRATTI KİMDİR?

2026 yılına kadar kulübü PSG ile sözleşmesi bulunan Verratti'ye güncel verilere göre; 40 milyon Euro değer biçiliyor. Geçen sezon 40 maçta 1 asist kaydeden, bu sezon ise 3 maçta 117 dakika görev yapan futbolcu daha önce Çizme'de Pescara forması giymişti. 1.65 boyundaki çok yönlü İtalyan yıldız, merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde görev alabiliyor.

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