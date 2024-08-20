Okan Buruk'tan VAR kayıtları için açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyunculardan Berkan Kutlu, Young Boys maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.
İşte açıklamalar;
Berkan Kutlu: "Favori gözüküyoruz ama bu maçlarda favori olmaz. İsviçre şampiyonuyla Türkiye şampiyonu oynayacak, zor olacak. Suni çime alışık değiliz tabii ki, Young Boys daha alışık bu zemine."
Okan Buruk: "Bu tür maçlarda favori olmaz. 4 sene üst üste liginde şampiyon olmuş bir takım, kadro ve fizik olarak çok iyi bir takım. Bu zemine de alışıklar. Bizim açımızdan ise her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bu tecrübeyi yaşamış oyuncularımız var ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Geçen sene Molde maçına da iyi başlamamıştık. Bizim genel olarak alışkanlığımız her maça kolay olarak bakmamız. Ancak bu işin şakası yok, maçı ciddiye almalıyız. Aynı mücadeleyi ve isteği sahada göstermemiz gerekiyor."
Okan Buruk: "Barış dün idmana çıkamadı, sabah da kendini kötü hissedince bugün dinlensin yarın bakalım dedik. Maça kadar değerlendireceğiz, kendini iyi hissederse yarın bir antrenman yaptırıp maçta düşünebiliriz onu da."
Okan Buruk: "İnşallah ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden bir takımımız olur."
Berkan Kutlu: "Hocamızın olmaması tabii ki kötü ama ekibine de güveniyoruz."
Okan Buruk: "Hem ekibime hem de oyuncularıma güveniyorum. Aynı seviyede oynamaya çalışacağız."
Okan Buruk: "Bizim bir talebimiz olmadı ama arada bir lig maçı olmaması tabii ki bizim daha çok dinlenmemizi sağlayacak. Diğer türlü daha çok zorlanacağımızı düşünüyordum. Sezon başı, henüz yüzde 100 değiliz ama o kafadayız. Mental olarak maça hazırsanız, yüzde 80'ken bile 100 ile oynamaya çalışıyorsanız bu değerlidir. 6 haftalık süreç hazırlanmak için çok ideal. Yüzde 100 hazırız."
Okan Buruk: "İlk 11 ile ilgili kararımızı vermedik. Herkesin performansını gördükten sonra karar vereceğiz. Barış şu an uçakta, göreceğiz. Hem Kaan'ın hem Davinson'un olmaması dezavantaj ama çok önemli oyuncularımız var. Farklı mevkilerde oynayabilen oyuncularımız var, Berkan bunu hep gösterdi. Eksiklerimiz olsa da sonuçta sahaya 11 kişi çıkacağız. Bunlara takılmadan yarınki kadromuza odaklanacağız."
Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi'ne girmek ilk hedefimiz. Oraya girdikten sonra bir hedef belirleyebiliriz, orayla ilgili hedef söylemek şu an doğru olmaz. Önemli rakiplerle oynuyoruz. Rakibimiz daha motive çıkacak muhtemelen maça bize göre."
Berkan Kutlu: "Benim en rahat ettiğim pozisyon tabii ki orta saha ama lazım olursa her yerde oynarım."
Okan Buruk: "İsviçre, EURO 2024'te çok şanssız bir şekilde elendi. Türkiye de aynı şekilde, Hollanda maçı daha farklı bitebilirdi. Takımlar olarak da Lugano'yu seyrettik Fenerbahçe'ye karşı iyi bir oynadılar, burada Beşiktaş ile oynayacaklar yine. Türkiye'de bütçelere bakınca çok fark arada ama oyun olarak baktığımızda bir şekilde bu oyunu kapatabiliyorlar. Bugün gelirken her yerde sahalar gördük, bizden üstün oldukları yerler var. Çocukların oynayabileceği yerler. Bizim çocuklarımızın oynayabileceği bir yer yok. İstanbul'da ya halı sahalarda ya da sitelerde oynuyor çocuklar, biz şanslıydık sokakta oynuyorduk."
"VAR KAYITLARI, CEZA VERİLSİN"
Okan Buruk: "VAR kayıtları için... Tabii ki daha profesyonel olmasını bekliyoruz. Bu kadar yatırımların yapıldığı bir ligde, tam anlaşılmayan bir konuşmayla golün iptal edilmesi doğru gelmiyor, gerekli ceza verilecek. Yeni TFF başkanımızın da ilk açıklamalarından biri VAR hakemlerinin hata yapmaması üzerineydi. Biz herkes için en doğrusu neyse ligin öyle devam etmesini istiyoruz. Çok da üzerinde durmadan TFF'ye teslim olmak gerekiyor."
İşte açıklamalar;
Berkan Kutlu: "Favori gözüküyoruz ama bu maçlarda favori olmaz. İsviçre şampiyonuyla Türkiye şampiyonu oynayacak, zor olacak. Suni çime alışık değiliz tabii ki, Young Boys daha alışık bu zemine."
Okan Buruk: "Bu tür maçlarda favori olmaz. 4 sene üst üste liginde şampiyon olmuş bir takım, kadro ve fizik olarak çok iyi bir takım. Bu zemine de alışıklar. Bizim açımızdan ise her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bu tecrübeyi yaşamış oyuncularımız var ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Geçen sene Molde maçına da iyi başlamamıştık. Bizim genel olarak alışkanlığımız her maça kolay olarak bakmamız. Ancak bu işin şakası yok, maçı ciddiye almalıyız. Aynı mücadeleyi ve isteği sahada göstermemiz gerekiyor."
Okan Buruk: "Barış dün idmana çıkamadı, sabah da kendini kötü hissedince bugün dinlensin yarın bakalım dedik. Maça kadar değerlendireceğiz, kendini iyi hissederse yarın bir antrenman yaptırıp maçta düşünebiliriz onu da."
Okan Buruk: "İnşallah ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden bir takımımız olur."
Berkan Kutlu: "Hocamızın olmaması tabii ki kötü ama ekibine de güveniyoruz."
Okan Buruk: "Hem ekibime hem de oyuncularıma güveniyorum. Aynı seviyede oynamaya çalışacağız."
Okan Buruk: "Bizim bir talebimiz olmadı ama arada bir lig maçı olmaması tabii ki bizim daha çok dinlenmemizi sağlayacak. Diğer türlü daha çok zorlanacağımızı düşünüyordum. Sezon başı, henüz yüzde 100 değiliz ama o kafadayız. Mental olarak maça hazırsanız, yüzde 80'ken bile 100 ile oynamaya çalışıyorsanız bu değerlidir. 6 haftalık süreç hazırlanmak için çok ideal. Yüzde 100 hazırız."
Okan Buruk: "İlk 11 ile ilgili kararımızı vermedik. Herkesin performansını gördükten sonra karar vereceğiz. Barış şu an uçakta, göreceğiz. Hem Kaan'ın hem Davinson'un olmaması dezavantaj ama çok önemli oyuncularımız var. Farklı mevkilerde oynayabilen oyuncularımız var, Berkan bunu hep gösterdi. Eksiklerimiz olsa da sonuçta sahaya 11 kişi çıkacağız. Bunlara takılmadan yarınki kadromuza odaklanacağız."
Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi'ne girmek ilk hedefimiz. Oraya girdikten sonra bir hedef belirleyebiliriz, orayla ilgili hedef söylemek şu an doğru olmaz. Önemli rakiplerle oynuyoruz. Rakibimiz daha motive çıkacak muhtemelen maça bize göre."
Berkan Kutlu: "Benim en rahat ettiğim pozisyon tabii ki orta saha ama lazım olursa her yerde oynarım."
Okan Buruk: "İsviçre, EURO 2024'te çok şanssız bir şekilde elendi. Türkiye de aynı şekilde, Hollanda maçı daha farklı bitebilirdi. Takımlar olarak da Lugano'yu seyrettik Fenerbahçe'ye karşı iyi bir oynadılar, burada Beşiktaş ile oynayacaklar yine. Türkiye'de bütçelere bakınca çok fark arada ama oyun olarak baktığımızda bir şekilde bu oyunu kapatabiliyorlar. Bugün gelirken her yerde sahalar gördük, bizden üstün oldukları yerler var. Çocukların oynayabileceği yerler. Bizim çocuklarımızın oynayabileceği bir yer yok. İstanbul'da ya halı sahalarda ya da sitelerde oynuyor çocuklar, biz şanslıydık sokakta oynuyorduk."
"VAR KAYITLARI, CEZA VERİLSİN"
Okan Buruk: "VAR kayıtları için... Tabii ki daha profesyonel olmasını bekliyoruz. Bu kadar yatırımların yapıldığı bir ligde, tam anlaşılmayan bir konuşmayla golün iptal edilmesi doğru gelmiyor, gerekli ceza verilecek. Yeni TFF başkanımızın da ilk açıklamalarından biri VAR hakemlerinin hata yapmaması üzerineydi. Biz herkes için en doğrusu neyse ligin öyle devam etmesini istiyoruz. Çok da üzerinde durmadan TFF'ye teslim olmak gerekiyor."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU