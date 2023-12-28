Okan Buruk'tan uzatma ve penaltı hazırlığı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk takımını çifte kupaya hazırlıyor.
Genç hocaya göre sarı-kırmızılı ekibin cuma günkü mücadelede lig derbisine göre en büyük avantajı, seyirci baskısının olmaması.
Suudi Arabistan'da oynanacak karşılaşmayı tarafsız sahadan çok seyircisiz olarak değerlendiren Buruk, uzatma ve seri penaltıları da düşünüyor.
Oyuncu sürelerini maçın gidişatına göre ayarlayacak Buruk, ekstra penaltı çalışmaları da yaptırıyor.
Genç hocaya göre sarı-kırmızılı ekibin cuma günkü mücadelede lig derbisine göre en büyük avantajı, seyirci baskısının olmaması.
Suudi Arabistan'da oynanacak karşılaşmayı tarafsız sahadan çok seyircisiz olarak değerlendiren Buruk, uzatma ve seri penaltıları da düşünüyor.
Oyuncu sürelerini maçın gidişatına göre ayarlayacak Buruk, ekstra penaltı çalışmaları da yaptırıyor.