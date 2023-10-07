Okan Buruk'tan uyarı: "Sakın ligi bırakmayın!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesinde takım ile bir konuşma gerçekleştirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan uyarı: 'Sakın ligi bırakmayın!'
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07 Ekim 2023 09:24
Galatasaray, Manchester United karşısında alınan galibiyetten sonra maç maç düşünmeye devam ediyor. Hafta içindeki görkemli zaferden sonra takımın rehavete girmesinden endişe ediliyordu.

REHAVETE KAPILMADILAR

Aslan'da korkulan olmadı ve takımın büyük bir ciddiyet içinde Antalyaspor maçına hazırlandığı belirtildi. Futbolcuların büyük bir moral içinde ve aynı zamanda son derece konsantre şekilde antrenmanlarda görüntü çizdiği bildirildi.

"ŞAMPİYON OLMAK ZORUNDAYIZ"

Bu durumdan memnun kalan Teknik Direktör Okan Buruk'ın da oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Avrupa elbette ilk hedefimiz ve Manchester United'a karşı deplasmanda önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonlar Ligi ne kadar önceliğimiz olursa olsun Türkiye'de yeniden şampiyon olmak zorundayız. Bu nedenle Antalyaspor deplasmanında önemli bir maç oynayacağız. Milli araya moralli girmemiz için alacağımız galibiyet çok önemli. Saygı duymamız gereken bir rakiple karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.



 
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