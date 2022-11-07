Beşiktaş galibiyeti Okan Buruk'u da oldukça memnun etti. Nef Stadı'nda Galatasaray Teknik Direktörü olarak ilk derbisine çıkan ve galibiyetle ayrılan genç çalıştırıcı, "Futbolculuk olarak ilk derbi maçım Beşiktaş'a karşıydı. Teknik direktör olarak da ilk derbimi geçirdim. Kazandığımız için çok mutluyum" dedi.
"SADECE 1 GALİBİYET ALDIK"
"Özellikle 2-1 öne geçtikten sonra gerçek kalitemizi, karakterimizi sahaya koyduk" diyen Buruk şöyle devam etti:
"Bizim için önemli bir galibiyet ama sadece 1 galibiyet aldık. Beşiktaş gibi bir takımı yenmek bizim için değerli. Taraftarımız bize her zamanki gibi destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta da zorlu bir maç (Başakşehir)bizi bekliyor. Bizi dışarıdan farklı şekilde göstermeye çalışan çok fazla insan var. Galatasaray hem disiplini hem çalışma isteği hem de arkadaşlığı ve birlikteliğiyle iyi bir grup. Kazandıkça takımlar, oyuncular birbirine daha çok sarılıyor. Bu anlamda da bizim için önemli bir galibiyetti."
"SADECE 1 GALİBİYET ALDIK"
"Özellikle 2-1 öne geçtikten sonra gerçek kalitemizi, karakterimizi sahaya koyduk" diyen Buruk şöyle devam etti:
"Bizim için önemli bir galibiyet ama sadece 1 galibiyet aldık. Beşiktaş gibi bir takımı yenmek bizim için değerli. Taraftarımız bize her zamanki gibi destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta da zorlu bir maç (Başakşehir)bizi bekliyor. Bizi dışarıdan farklı şekilde göstermeye çalışan çok fazla insan var. Galatasaray hem disiplini hem çalışma isteği hem de arkadaşlığı ve birlikteliğiyle iyi bir grup. Kazandıkça takımlar, oyuncular birbirine daha çok sarılıyor. Bu anlamda da bizim için önemli bir galibiyetti."