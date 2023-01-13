Okan Buruk'tan uyarı: "Rehavet yok"

Kadıköy'deki farklı Fenerbahçe galibiyetinin takımı rehavete sokmasından endişe duyan Okan Buruk, talebelerinden Hatayspor'u ciddiye almalarını istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'tan uyarı: 'Rehavet yok'
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13 Ocak 2023 08:30
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularını Hatayspor konusunda uyardı.

Farklı derbi galibiyetinin takımı rehavete sokmasından endişe duyan deneyimli isim, İstanbulspor ve Ankaragücü yendikleri maçlarda zorlandıklarını hatırlatarak talebelerinden Hatayspor'u ciddiye almalarını istedi.

Yeni hedef olarak 5 hafta sonra oynanacak Trabzonspor derbisini belirleyen sarı-kırmızılılar, önündeki 4 maçı kazanmaya konsantre oldu. Sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor'u evinde ağırlayacak sarı-kırmızılılar, Giresun dönüşü Ümraniyespor'u konuk edecek.

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