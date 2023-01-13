Okan Buruk'tan uyarı: 'Rehavet yok'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularını Hatayspor konusunda uyardı.
Farklı derbi galibiyetinin takımı rehavete sokmasından endişe duyan deneyimli isim, İstanbulspor ve Ankaragücü yendikleri maçlarda zorlandıklarını hatırlatarak talebelerinden Hatayspor'u ciddiye almalarını istedi.
Yeni hedef olarak 5 hafta sonra oynanacak Trabzonspor derbisini belirleyen sarı-kırmızılılar, önündeki 4 maçı kazanmaya konsantre oldu. Sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor'u evinde ağırlayacak sarı-kırmızılılar, Giresun dönüşü Ümraniyespor'u konuk edecek.
Farklı derbi galibiyetinin takımı rehavete sokmasından endişe duyan deneyimli isim, İstanbulspor ve Ankaragücü yendikleri maçlarda zorlandıklarını hatırlatarak talebelerinden Hatayspor'u ciddiye almalarını istedi.
Yeni hedef olarak 5 hafta sonra oynanacak Trabzonspor derbisini belirleyen sarı-kırmızılılar, önündeki 4 maçı kazanmaya konsantre oldu. Sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor'u evinde ağırlayacak sarı-kırmızılılar, Giresun dönüşü Ümraniyespor'u konuk edecek.
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