Okan Buruk'tan uyarı: 'Kopenhag kadar değerli'

Galatasaray'da konsantrasyon alarmı. Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor'a karşı oynanacak lig mücadelesine verdiği önemi soyunma odasında ve taktik odasında gösteriyor.
"KOPENHAG KADAR DEĞERLİ"
İki Olimpija maçı arasında oynanan Kayserispor deplasmanında iki değerli puan bırakan oyuncularının aynı hatayı tekrarlamamasını isteyen Buruk, net uyarılarda bulundu. "Samsunspor maçı da Kopenhag sınavı kadar değerli" diyen tecrübeli hoca, ciddiyet uyarısında bulundu.
Samsunspor'un iyi sonuçlar alamamasına rağmen tehlikeli oyunculardan kurulduğunu vurgulayan Okan Buruk, oyuncularına seslendi. Buruk, "En ufak bir hatamızı cezalandırmak isteyecekler. Taraftarın dediği gibi sloganımız; konsantrasyon… Samsun'u yenelim, Şampiyonlar Ligi'ni daha sonra düşünelim" diye konuştu.
11 YIL SONRA SAMSUNSPOR
Sarı-kırmızılılar, lige Samsunspor maçıyla dönüyor. İki takım, Galatasaray'ın 4-2 kazandığı 2012'deki lig maçının ardından ilk kez rakip olacak. Cimbom'da Sanchez dışında eksik oyuncu yok. Misafir ekipte ise Taylan ve Ntcham'ın sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray, bu sezon oynadığı dokuz resmi maçta yenilmedi; ligde gol bile yemedi. Karadeniz ekibi ise henüz galibiyetle tanışamadı, son iki maçında mağlup oldu.
"KOPENHAG KADAR DEĞERLİ"
İki Olimpija maçı arasında oynanan Kayserispor deplasmanında iki değerli puan bırakan oyuncularının aynı hatayı tekrarlamamasını isteyen Buruk, net uyarılarda bulundu. "Samsunspor maçı da Kopenhag sınavı kadar değerli" diyen tecrübeli hoca, ciddiyet uyarısında bulundu.
Samsunspor'un iyi sonuçlar alamamasına rağmen tehlikeli oyunculardan kurulduğunu vurgulayan Okan Buruk, oyuncularına seslendi. Buruk, "En ufak bir hatamızı cezalandırmak isteyecekler. Taraftarın dediği gibi sloganımız; konsantrasyon… Samsun'u yenelim, Şampiyonlar Ligi'ni daha sonra düşünelim" diye konuştu.
11 YIL SONRA SAMSUNSPOR
Sarı-kırmızılılar, lige Samsunspor maçıyla dönüyor. İki takım, Galatasaray'ın 4-2 kazandığı 2012'deki lig maçının ardından ilk kez rakip olacak. Cimbom'da Sanchez dışında eksik oyuncu yok. Misafir ekipte ise Taylan ve Ntcham'ın sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray, bu sezon oynadığı dokuz resmi maçta yenilmedi; ligde gol bile yemedi. Karadeniz ekibi ise henüz galibiyetle tanışamadı, son iki maçında mağlup oldu.