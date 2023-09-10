Okan Buruk'tan transfere veto: "İstemiyorum"

Ömer Ali Şahiner için Başakşehir ile görüşme yapan Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un transferi istememesi üzerine geri adım attı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan transfere veto: 'İstemiyorum'
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10 Eylül 2023 11:17
Yabancı transferini tamamlayan Galatasaray, yerli sağ bek ve orta saha peşinde.

Ömer Ali Şahiner için Rams Başakşehir Kulübü ile görüşen sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un bu oyuncuyu istememesi üzerine transferden vazgeçti.

Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i de renklerine bağlayarak yabancı transferini tamamlayan Galatasaray, şimdi sağ bek ve orta saha mevkilerine yerli oyuncu arayışına başladı...

KESİN KARAR VERİLDİ

Sağ bek için düşünülen ilk isim olan Ömer Ali Şahiner'in kulübü Rams Başakşehir ile görüşüp mali şartlarını soran sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un bu oyuncuyu veto etmesi üzerine transferden kesin olarak vazgeçti.

Galatasaray'ın Süper Lig'de forma giyen bazı yerli sağ beklerle temas halinde olduğu öğrenildi. 



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