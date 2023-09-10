Okan Buruk'tan transfere veto: 'İstemiyorum'

Yabancı transferini tamamlayan Galatasaray, yerli sağ bek ve orta saha peşinde.
Ömer Ali Şahiner için Rams Başakşehir Kulübü ile görüşen sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un bu oyuncuyu istememesi üzerine transferden vazgeçti.
Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i de renklerine bağlayarak yabancı transferini tamamlayan Galatasaray, şimdi sağ bek ve orta saha mevkilerine yerli oyuncu arayışına başladı...
KESİN KARAR VERİLDİ
Sağ bek için düşünülen ilk isim olan Ömer Ali Şahiner'in kulübü Rams Başakşehir ile görüşüp mali şartlarını soran sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un bu oyuncuyu veto etmesi üzerine transferden kesin olarak vazgeçti.
Galatasaray'ın Süper Lig'de forma giyen bazı yerli sağ beklerle temas halinde olduğu öğrenildi.
Ömer Ali Şahiner için Rams Başakşehir Kulübü ile görüşen sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un bu oyuncuyu istememesi üzerine transferden vazgeçti.
Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i de renklerine bağlayarak yabancı transferini tamamlayan Galatasaray, şimdi sağ bek ve orta saha mevkilerine yerli oyuncu arayışına başladı...
KESİN KARAR VERİLDİ
Sağ bek için düşünülen ilk isim olan Ömer Ali Şahiner'in kulübü Rams Başakşehir ile görüşüp mali şartlarını soran sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un bu oyuncuyu veto etmesi üzerine transferden kesin olarak vazgeçti.
Galatasaray'ın Süper Lig'de forma giyen bazı yerli sağ beklerle temas halinde olduğu öğrenildi.