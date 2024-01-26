Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar taraftarı önünde rakibini 3-1 mağlup ederek zirve yarışında iddiasını sürdürdü.
Ocak transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Okan Buruk karşılaşma sonrası Sacha Boey ve gelecek isimler hakkında konuştu.
"SOL BEK İSTİYORUZ"
Transfer hakkında konuşan Okan Buruk, "Sol bek transferi yapmak istiyoruz, Angelino ayrılacak gibi görünüyor. Sacha Boey'in ayrılmasından yana değilim. Önemli bir rakam gelirse, bunu başkan ve yönetim kurulu değerlendirir. Kararlarına saygı duyacağız. Ayrılık olursa, yerine birini isteyeceğiz. Sacha Boey'in durumu net değil. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var. Birçok oyuncumuza ilgi var. Son kararı yönetim verecek." ifadelerini kullandı.
Transferde önceliğini sol bek hattına veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren yönetim Rıdvan Yılmaz transferi için harekete geçti.
Angelino'ya vedaya hazırlanan Aslan'ın sol bek listesinde ilk sırada Rıdvan Yılmaz yer alıyor. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Okan Buruk milli sol bek oyuncusuna onay verdi.
OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ
Okan Buruk ile telefonda görüşen ve kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma gelmeye olumlu yaklaşan Rıdvan, sözleşmeye opsiyon maddesi koyulmasını istemiyor.
İskoçya'da 16 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 2 gol katkısı sağladı. Milli oyuncunun Rangers kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Rıdvan'ın güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Ocak transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Okan Buruk karşılaşma sonrası Sacha Boey ve gelecek isimler hakkında konuştu.
"SOL BEK İSTİYORUZ"
Transfer hakkında konuşan Okan Buruk, "Sol bek transferi yapmak istiyoruz, Angelino ayrılacak gibi görünüyor. Sacha Boey'in ayrılmasından yana değilim. Önemli bir rakam gelirse, bunu başkan ve yönetim kurulu değerlendirir. Kararlarına saygı duyacağız. Ayrılık olursa, yerine birini isteyeceğiz. Sacha Boey'in durumu net değil. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var. Birçok oyuncumuza ilgi var. Son kararı yönetim verecek." ifadelerini kullandı.
Transferde önceliğini sol bek hattına veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren yönetim Rıdvan Yılmaz transferi için harekete geçti.
Angelino'ya vedaya hazırlanan Aslan'ın sol bek listesinde ilk sırada Rıdvan Yılmaz yer alıyor. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Okan Buruk milli sol bek oyuncusuna onay verdi.
OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ
Okan Buruk ile telefonda görüşen ve kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma gelmeye olumlu yaklaşan Rıdvan, sözleşmeye opsiyon maddesi koyulmasını istemiyor.
İskoçya'da 16 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 2 gol katkısı sağladı. Milli oyuncunun Rangers kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Rıdvan'ın güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.