Okan Buruk'tan transfer sinyali

Zalgiris karşısındaki oyundan memnun olmayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer için sinyali de verdi. Genç teknik adam, "Aramızda yeni isimler katılacak" dedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan transfer sinyali
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04 Ağustos 2023 10:15
Zalgiris'i tek golle geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarına doğru yolculuğuna devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ortaya konan futboldan memnun değil.

"Asıl oyunumuzu oynayamadık, ama önemli olan turdu" diyen genç teknik adam, "Önümüzde çok fazla zaman yok ama daha iyisini yine hep birlikte yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Aramıza katılacak yeni arkadaşlar da olacak. Yolumuza daha güçlü devam edeceğiz" diye konuştu.

YENİ RAKİP LJUBLJANA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya'dan Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, ilk maçı 8 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 15 Ağustos'ta Rams Park'ta oynayacak.

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