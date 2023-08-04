Okan Buruk'tan transfer sinyali

Zalgiris'i tek golle geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarına doğru yolculuğuna devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ortaya konan futboldan memnun değil.
"Asıl oyunumuzu oynayamadık, ama önemli olan turdu" diyen genç teknik adam, "Önümüzde çok fazla zaman yok ama daha iyisini yine hep birlikte yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Aramıza katılacak yeni arkadaşlar da olacak. Yolumuza daha güçlü devam edeceğiz" diye konuştu.
YENİ RAKİP LJUBLJANA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya'dan Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, ilk maçı 8 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 15 Ağustos'ta Rams Park'ta oynayacak.
"Asıl oyunumuzu oynayamadık, ama önemli olan turdu" diyen genç teknik adam, "Önümüzde çok fazla zaman yok ama daha iyisini yine hep birlikte yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Aramıza katılacak yeni arkadaşlar da olacak. Yolumuza daha güçlü devam edeceğiz" diye konuştu.
YENİ RAKİP LJUBLJANA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya'dan Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, ilk maçı 8 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 15 Ağustos'ta Rams Park'ta oynayacak.