Okan Buruk'tan Torreira vetosu

Galatasaray'da adı İtalyan takımlarıyla anılan Lucas Torreira'ya Okan Buruk'tan tam koruma geldi.
SATILMASINI İSTEMİYOR
Tecrübeli çalıştırıcı, orta sahada tüm organizasyonu etrafında şekillendirdiği Uruguaylı oyuncunun satılmasını istemiyor.
Yönetim de Buruk'un net kararı sonrası Torreira için gelen teklifleri değerlendirme dışında tutuyor.
SATILMASINI İSTEMİYOR
Tecrübeli çalıştırıcı, orta sahada tüm organizasyonu etrafında şekillendirdiği Uruguaylı oyuncunun satılmasını istemiyor.
Yönetim de Buruk'un net kararı sonrası Torreira için gelen teklifleri değerlendirme dışında tutuyor.