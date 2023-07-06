Okan Buruk'tan Torreira vetosu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, adı İtalyan ekipleriyle anılan Lucas Torreira'nın satılmasını kesinlikle istemiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'tan Torreira vetosu
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06 Temmuz 2023 08:01
Son güncelleme 06 Temmuz 2023 08:16
Galatasaray'da adı İtalyan takımlarıyla anılan Lucas Torreira'ya Okan Buruk'tan tam koruma geldi.

SATILMASINI İSTEMİYOR

Tecrübeli çalıştırıcı, orta sahada tüm organizasyonu etrafında şekillendirdiği Uruguaylı oyuncunun satılmasını istemiyor.

Yönetim de Buruk'un net kararı sonrası Torreira için gelen teklifleri değerlendirme dışında tutuyor. 

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