Okan Buruk'tan Torreira ve Mertens'e görev emri

Giresunspor mağlubiyetinin yaralarını saran Galatasaray'da kadro yenilenecek. Cumartesi akşamı oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Mertens ve Torreira'nın performansları gelecek için umut verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Torreira ve Mertens'e görev emri
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16 Ağustos 2022 11:16
Giresunspor mağlubiyetinin yaralarını saran Galatasaray'da kadro yenilenecek.

Cumartesi akşamı oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Mertens ve Torreira'nın performansları gelecek için umut verdi.

İki oyuncunun da hırsı ve mücadelesi teknik direktör Okan Buruk'u da memnun ederken Mertens ve Torreira'nın Cuma günü oynanacak Ümraniyespor maçında ilk 11'de forma giyecekleri öğrenildi.

Takımın en çok koşan ismi olan Midtsjö de yine ilk 11'de forma giymeye devam edecek. 




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