Okan Buruk'tan tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Bitexen Giresunspor müsabakasının ilk 11'inde zorunlu tek değişiklik yaptı.



Ligin 3. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic 11'i ile çıktı.



Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Dries Mertens, Omar Elabdellaoui, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ve Kazımcan Karataş görev bekledi.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ligin 2. haftasında yapılan ve 1-0 kaybettikleri Bitexen Giresunspor mücadelesinin 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Karadeniz temsilcisine karşı ilk 11'de görev alan ancak hafta içindeki antrenmanlarda sakatlanan Fredrik Midtsjö'den yararlanamayan Buruk, bu oyuncunun yerine Torreira'yı sahaya sürdü.





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