Okan Buruk'tan tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynanan Olimpija Ljubljana maçına göre Kayserispor karşısında kadroda tek değişiklik yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan tek değişiklik
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12 Ağustos 2023 22:04
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Mondihome Kayserispor deplasmanında açan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Olimpija Ljubljana maçına göre ilk 11'de bir değişlik yaptı.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubios, Berkan Kutlu, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bakambu 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Angelino, Kerem Demirbay, Icardi, Yunus Akgün, Zaha, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Torreira, Emin Bayram yer aldı.

Okan Buruk, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda 3-0 kazandığı Olimpija Ljubljana maçının ilk 11'inde 1 oyuncu değiştirdi. Buruk, Kazımcan Karataş'ı maç kadrosuna almazken bu oyuncunun yerine Dubios'a şans verdi.

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