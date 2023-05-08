Okan Buruk'tan tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri derbide görev alan oyunculardan Samuel Adekugbe'yi yedeğe çekti.



Okan Buruk, Medipol Başakşehir karşılaşmasında bu futbolcunun yerine Kazımcan Karataş'a görev verdi.



Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.



Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde ise Sam Adekugbe'nin yanı sıra Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata yer aldı.





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