Okan Buruk'tan takıma: 'Fenerbahçe kaybedecek demiştim'

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 mağlup etmesiyle liderlik koltuğuna iyice kurulan Galatasaray'da keyifler yerinde. Her hafta maç fazlasıyla oturdukları koltuğun artık sahibi olduklarını söyleyen teknik direktör Okan Buruk, Ankaragücü maçından sonra lider kalacaklarını söylediğini hatırlattı.
Fenerbahçe'nin güçlü bir takımla henüz karşılaşmadığını ve ilk fırsatta puan kaybedeceğini tahmin ettiğini belirten Buruk "Fenerbahçe, henüz güçlü bir takımla karşılaşmamıştı. İlk fırsatta puan kaybedeceklerini tahmin etmiştim. Şimdi bize düşen şey zirvede kalmaya devam etmek. Lig uzun bir maraton ve en az hata yapan şampiyon olacak." dedi.
BURUK'UN PAYI BÜYÜK
Galatasaray'ın 10 hafta sonra zirveye kurulmasında Okan Buruk'un payı çok büyük. Sarı kırmızılılar, içinde Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının da olduğu zorlu fikstürde ve her Avrupa maçı dönüşünde deplasmanda oynamasına rağmen 10'da 10 yapmayı başardı, Devler Ligi'nde United'ı deplasmanda yenip, Bayern'e evinde kök söktürdü. Buruk'un ekibi geçen sezondan bu yana Lucas Torreira'nın forma giymediği 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik, Mauro İcardi'nin forma giymediği 11 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etmeyi başardı.
REKOR PEŞİNDE
Okan Buruk, en kritik oyuncuların yokluğunda çareler üretmeyi bildi ve takımını zirveye oturtmayı başardı. Ligde namağlup durumda olan sarı kırmızılı takım 14'te 14 galibiyet rekorunu kırmaya Okan Buruk ile çok yaklaştı. Galatasaray, Buruk nezaretinde ligde çıktığı 47 maçta 38 galibiyet alırken, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe'nin güçlü bir takımla henüz karşılaşmadığını ve ilk fırsatta puan kaybedeceğini tahmin ettiğini belirten Buruk "Fenerbahçe, henüz güçlü bir takımla karşılaşmamıştı. İlk fırsatta puan kaybedeceklerini tahmin etmiştim. Şimdi bize düşen şey zirvede kalmaya devam etmek. Lig uzun bir maraton ve en az hata yapan şampiyon olacak." dedi.
BURUK'UN PAYI BÜYÜK
Galatasaray'ın 10 hafta sonra zirveye kurulmasında Okan Buruk'un payı çok büyük. Sarı kırmızılılar, içinde Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının da olduğu zorlu fikstürde ve her Avrupa maçı dönüşünde deplasmanda oynamasına rağmen 10'da 10 yapmayı başardı, Devler Ligi'nde United'ı deplasmanda yenip, Bayern'e evinde kök söktürdü. Buruk'un ekibi geçen sezondan bu yana Lucas Torreira'nın forma giymediği 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik, Mauro İcardi'nin forma giymediği 11 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etmeyi başardı.
REKOR PEŞİNDE
Okan Buruk, en kritik oyuncuların yokluğunda çareler üretmeyi bildi ve takımını zirveye oturtmayı başardı. Ligde namağlup durumda olan sarı kırmızılı takım 14'te 14 galibiyet rekorunu kırmaya Okan Buruk ile çok yaklaştı. Galatasaray, Buruk nezaretinde ligde çıktığı 47 maçta 38 galibiyet alırken, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.