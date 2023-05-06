Okan Buruk'tan sürpriz Mustafa Muhammed kararı

Galatasaray'da sürpriz gelişme... 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu yerine daha düşük bir bedelle Mustafa Muhammed'i transfer etmek isteyen Nantes'a Sarı-Kırmızılılar'dan ret cevabı geldi. Okan Buruk, Mısırlı golcüyü kampta görmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Okan Buruk'tan sürpriz Mustafa Muhammed kararı
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06 Mayıs 2023 10:35
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye çalışan Galatasaray'da Mostafa Mustafa Muhammed sürprizi..

OKAN BURUK'UN FARKLI BİR PLANI VAR

Mısırlı santrforu 250 bin Euro'ya kiralayan Nantes, oyuncunun performansından memnun ve kadrosunda tutmak istiyor. Ancak Fransız kulübü, 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak yerine daha düşük bir bedelle Galatasaray'ın kapısını çaldı. Sarı-Kırmızılılar ise Nantes'a ret cevabı gönderirken, teknik direktör Okan Buruk'un farklı bir plan içerisinde olduğu öğrenildi.

AVRUPA BİLETİ GELİRSE..

Başarılı çalıştırıcı, Muhammed'i yaz kampında görmek istediğini yönetime bildirdi. Icardi'yi takımda tutmaya çalışan Galatasaray'da, Mustafa Muhammed'in de ikinci santrfor olarak kalabileceği belirtiliyor. Muhammed ise Fransa'da devam etmeye sıcak baksa da Aslan'ın olası bir Şampiyonlar Ligi bileti alması halinde Sarı-Kırmızılı ekipte yine kendisini göstermek istiyor. Galatasaray, Mohamed'in bonservisini 4 milyon Dolar karşılığında almıştı. 

 
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