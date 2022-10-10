Okan Buruk'tan sürpriz değişiklik!

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızlılarda maç öncesi Okan Buruk, 3 farklı hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan sürpriz değişiklik!
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10 Ekim 2022 09:13
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Geçen hafta Adana Demirspor ile berabere kalan Galatasaray'ın gol yollarında çektiği sıkıntı, teknik direktör Okan Buruk'u değişikliğe itti.

48 yaşındaki çalıştırıcı, iki puan kaybeden takımında ilk 11'de en az 3 yenilik yapmaya karar verdi.

KEREM KULÜBEYE RASHICA SAHAYA

Formsuz Kerem, Kayseri deplasmanında yedek kulübesine çekiliyor. Kerem'in yerine Kosovalı yıldız Milot Rashica görev yapacak. Rashica ve Yunus antrenmanlarda sürekli kanat değişerek oynuyor. Rashica'nın takıma girmesi için Yunus ve Abdülkerim dışında bir yerli isim daha ilk 11'de olmalı. Teknik heyet, çözümü sol bekte buldu.

SOL BEK ARTIK KAZIMCAN'A EMANET

Van Aanholt ve Leo Dubois yerine yerli oyuncuları deneyen Okan Buruk, savunmanın solunda Kazımcan Karataş'ta ısrar ediyor.

MAURO ICARDI İLK 11'DE

Forvette ise forma artık Mauro Icardi'nin... Gomis'i hamle oyuncusu olarak kullanacak Buruk, Kayserispor maçında Arjantinli'yi 11'e koyacak. 

 
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