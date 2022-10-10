Okan Buruk'tan sürpriz değişiklik!

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Geçen hafta Adana Demirspor ile berabere kalan Galatasaray'ın gol yollarında çektiği sıkıntı, teknik direktör Okan Buruk'u değişikliğe itti.48 yaşındaki çalıştırıcı, iki puan kaybeden takımında ilk 11'de en az 3 yenilik yapmaya karar verdi.Formsuz Kerem, Kayseri deplasmanında yedek kulübesine çekiliyor. Kerem'in yerine Kosovalı yıldız Milot Rashica görev yapacak. Rashica ve Yunus antrenmanlarda sürekli kanat değişerek oynuyor. Rashica'nın takıma girmesi için Yunus ve Abdülkerim dışında bir yerli isim daha ilk 11'de olmalı. Teknik heyet, çözümü sol bekte buldu.Van Aanholt ve Leo Dubois yerine yerli oyuncuları deneyen Okan Buruk, savunmanın solunda Kazımcan Karataş'ta ısrar ediyor.Forvette ise forma artık Mauro Icardi'nin... Gomis'i hamle oyuncusu olarak kullanacak Buruk, Kayserispor maçında Arjantinli'yi 11'e koyacak.