Okan Buruk'tan sürpriz 11!

Galatasaray'In Sivasspor ile oynayacağı maçın ilk 11'i belli oldu.Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un 11'inde geçen haftaya göre değişiklikler gözlendi.Geçtiğimiz hafta İstanbulspor maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Lucas Torreira'nın yerine bugün Berkan Kutlu ilk 11'de yer aldı.Sol bekte de değişikliğe gitti. 3 yerli kontenjanından 1'ini Berkan Kutlu'dan yana kullanan Okan Buruk, sol bekte Patrick van Aanholt'a görev verdi. Cezası sebebiyle İstanbulspor maçında oynayamayan kaptan Muslera da formasına kavuştu.Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Caner, Goutas, Uğur, Saba, Keita, Ulvestad, Ahmed Musa, Erdoğan, YatabareGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis