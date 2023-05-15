Okan Buruk'tan sol bek kararı

Galatasaray'da Sam Adekugbe'nin yetersiz performansı sonrası sol bekte oynayacak isim konusunda karar verildi.
Sarı-kırmızılılarda salı günü oynanacak İstanbulspor karşılaşması öncesinde kadroda önemli değişiklikler olmayacak. Ancak gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen sağ bek Sacha Boey'in yerine Leo Dubois forma giyecek. Öte yandan sol bekte ise Sam Adekugbe'nin yetersiz performansı sonrasında da bir değişiklik yapılmayacak.
KAZIMCAN FORMAYI BIRAKMIYOR
Son oynanan Başakşehir karşılaşmasında bu bölgede formayı giyen Kazımcan Karataş, İstanbul ekibinde de sahada olacak. Hafta boyunca taktik idmanlarda şans bulmaya devam eden 20 yaşındaki savunma oyuncusunun, her geçen gün formunu yükselttiği ve ortaya koyduğu futbolla teknik heyetin beğenisini kazandığı bilgisine ulaşıldı.
Sarı-kırmızılılarda salı günü oynanacak İstanbulspor karşılaşması öncesinde kadroda önemli değişiklikler olmayacak. Ancak gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen sağ bek Sacha Boey'in yerine Leo Dubois forma giyecek. Öte yandan sol bekte ise Sam Adekugbe'nin yetersiz performansı sonrasında da bir değişiklik yapılmayacak.
KAZIMCAN FORMAYI BIRAKMIYOR
Son oynanan Başakşehir karşılaşmasında bu bölgede formayı giyen Kazımcan Karataş, İstanbul ekibinde de sahada olacak. Hafta boyunca taktik idmanlarda şans bulmaya devam eden 20 yaşındaki savunma oyuncusunun, her geçen gün formunu yükselttiği ve ortaya koyduğu futbolla teknik heyetin beğenisini kazandığı bilgisine ulaşıldı.