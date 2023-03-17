Okan Buruk'tan Sergio Oliveira'ya yeni görev!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dries Mertens'in yokluğunu Portekizli oyuncu ile dolduracak. Ön liberoda Berkan Kutlu görevlendirilirken, forvet arkasında Sergio Oliveira forma giyecek

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'tan Sergio Oliveira'ya yeni görev!
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17 Mart 2023 09:28
Sergio Oliveira
Sergio Oliveira
Galatasaray
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı için formülü buldu.

Mertens'in eksikliğini Kasımpaşa maçında fazlasıyla hisseden ve yine Belçikalı futbolcunun bugün yokluğunda kimi oynatacağı merak edilen Buruk, Sergio Oliveira'nın pozisyonunu değiştirme kararı aldı. Sarı-kırmızılı teknik adamın, Konyaspor karşısında, savunmanın önünde Torreira ile Berkan'ı oynatıp, Oliveira'yı 10 numaraya kaydırmayı düşündüğü ve antrenmanlarda bunun denendiği öğrenildi.

İlk maçında golle tanışan Zaniolo'nun yine kulübede başlayacağı ve ikinci yarı sahaya sürüleceği belirtildi. Geçen hafta yedek başlayan Rashica ise bugün ilk 11'deki yerini alacak. Sarı-kırmızılılarda Nelsson'un cezası nedeniyle yokluğunda Kaan Ayhan savunmada görev alacak. 

G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

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