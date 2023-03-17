



G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı için formülü buldu.Mertens'in eksikliğini Kasımpaşa maçında fazlasıyla hisseden ve yine Belçikalı futbolcunun bugün yokluğunda kimi oynatacağı merak edilen Buruk, Sergio Oliveira'nın pozisyonunu değiştirme kararı aldı. Sarı-kırmızılı teknik adamın, Konyaspor karşısında, savunmanın önünde Torreira ile Berkan'ı oynatıp, Oliveira'yı 10 numaraya kaydırmayı düşündüğü ve antrenmanlarda bunun denendiği öğrenildi.İlk maçında golle tanışan Zaniolo'nun yine kulübede başlayacağı ve ikinci yarı sahaya sürüleceği belirtildi. Geçen hafta yedek başlayan Rashica ise bugün ilk 11'deki yerini alacak. Sarı-kırmızılılarda Nelsson'un cezası nedeniyle yokluğunda Kaan Ayhan savunmada görev alacak.