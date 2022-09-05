Okan Buruk'tan Seferovic kararı!

Galatasaray'da Gaziantep FK maçında gözler ise Haris Seferovic'e çevrildi. Ligde ilk 4 haftayı boş geçen Seferovic, hafta içi idmanlarda yedek takımla çalıştı. Okan Buruk forvette Gomis'le başlayabilir. Kiralık gelen Seferovic'in 20 maça ulaşması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek.İcardi, oynadığı 4 kulüpte toplam 383 maça çıkarken 203 gol atıp, 43 de asist yaptı. Arjantinli yıldız, bu sezon hiç forma giymedi.Haris Seferovic, bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig 'deki 4 maçına da 11'de başlayıp 323 dakika sahada kaldı. Ancak ağları sarsmayı başaramadı.Geride kalan 4 maçta 7 puan toplamasına rağmen sadece 2 gol atabilen Galatasaray, evinde 10 puanlı Gaziantep FK'yı konuk edecek. İyileşen ve hafta boyunca takımla çalışan Leo Dubois, karşılaşmanın kadrosuna alındı. Ancak Sacha Boey'in performansından memnun olan Okan Buruk, Dubois'i yedek soyunduracak.