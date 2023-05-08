Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşılaşması öncesi görüşlerini aktardı.



Taraftara açık antrenmanı değerlendiren genç teknik adam, "Biz bunu, bu resmi sezon başından beri veriyoruz. Maç kaybettiğimiz olan bir şey değil. Bu sene Galatasaray'ın lider olması, 14 maçlık serinin ana nedenlerinden biri bu aile tablosu. Bizim için sevindirici oldu. Stadyumda zaten bize inanılmaz destek veriyorlar." dedi.



Okan Buruk, sözlerine, "Ligin son 5 haftası. Burada 2 puan önde girdik. Rakiplerimize karşı üstünlüğümüzü arttırmak için kazanmak zorundayız. Rakibimizle kısa süre önce kupa maçı oynadık. Ona benzer bir kadro, oyun bekliyoruz. Biz de en iyi kadromuzla şu anda sahadayız. Yedekten gelecek önemli oyuncular var. Bugün sadece Berkan'ın sakatlığı var. Hedefimiz şampiyonluk, şampiyonluk yolunda da kritik bir karşılaşma. Sakin olmamız gerekiyor. Gerisinin geleceğini düşünüyorum." diye devam etti.



Okan Buruk, son olarak, "Ligin geneline bakınca Başakşehir, ligin en çok topla oynayan takımlardan biri. Baskı yapan takımlara karşı uzun topu da kullanabilen bir takım. Rakibimizi biliyoruz, onlar bizi biliyor. İki takım da en iyisini ortaya çıkarmaya çalışacak. Kalan 5 maçı kazanmak istiyoruz. 4 maç üst üste kazanıca şampiyonluğa ulaşan takım olacağız. Bu bizim için önemli bir motivasyon. Taraftarımızla birlikte etkili bir oyun ortaya koymak istiyoruz. İnşallah kazanan takım biz oluruz" sözlerini sarf etti.





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