Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bolyspor maçının ardından sakat futbolcularla ilgili konuştu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Sakatlıkları bulunan ve dinlendirmek istedikleri bazı oyuncuları Bolu'ya getirmediklerini ifade eden Buruk, "Barış'ı aslında biraz koruduk. Son maçta da kulübeye almıştık. Oyunun son bölümünde kullandık. Ama bugün de dinlendirmek istedik. Hafta sonu zaten cezalı olduğu için oynamayacak. Yine onun tam olarak bir sonraki maça hazır olacağını düşünüyoruz. Yunus'un ağrıları var. Gün gün takip edip ona göre karar vereceğiz. Jakobs da takım veya bireysel antrenmanlara başlamadı. Bu hafta sonu için olmayacağını düşünüyoruz. Kerem Demirbay'ın tekrar antrenmana başlayacağını yarından itibaren söyleyebilirim." şeklinde konuştu.
Buruk, Boluspor karşılaşmasında kadroda yer almayan Rolland Sallai ile Victor Osimhen'in durumları hakkında ise "Sallai için de dünkü antrenmanda biraz kasığında ağrı vardı. Çok önemli büyük bir sakatlık değil. Ama ağrısı olduğu için buraya getirmedik ve yarın kontrol edeceğiz. Belki cumartesi günü tam durumuna bakıp hafta sonu için karar vereceğiz. Osimhen'i de dinlendirdik. Yani o da çok maç oynadı ve yüksek şiddette, üzerine de çok yük bindi. Burası zor bir deplasman. Yani otobüste gelmek, yine stat zemini biraz korkutuyordu. Korktuğumuz gibi olmadı. Bu yüzden onu da buraya getirmedik." diye konuştu.
Sakatlıkları bulunan ve dinlendirmek istedikleri bazı oyuncuları Bolu'ya getirmediklerini ifade eden Buruk, "Barış'ı aslında biraz koruduk. Son maçta da kulübeye almıştık. Oyunun son bölümünde kullandık. Ama bugün de dinlendirmek istedik. Hafta sonu zaten cezalı olduğu için oynamayacak. Yine onun tam olarak bir sonraki maça hazır olacağını düşünüyoruz. Yunus'un ağrıları var. Gün gün takip edip ona göre karar vereceğiz. Jakobs da takım veya bireysel antrenmanlara başlamadı. Bu hafta sonu için olmayacağını düşünüyoruz. Kerem Demirbay'ın tekrar antrenmana başlayacağını yarından itibaren söyleyebilirim." şeklinde konuştu.
Buruk, Boluspor karşılaşmasında kadroda yer almayan Rolland Sallai ile Victor Osimhen'in durumları hakkında ise "Sallai için de dünkü antrenmanda biraz kasığında ağrı vardı. Çok önemli büyük bir sakatlık değil. Ama ağrısı olduğu için buraya getirmedik ve yarın kontrol edeceğiz. Belki cumartesi günü tam durumuna bakıp hafta sonu için karar vereceğiz. Osimhen'i de dinlendirdik. Yani o da çok maç oynadı ve yüksek şiddette, üzerine de çok yük bindi. Burası zor bir deplasman. Yani otobüste gelmek, yine stat zemini biraz korkutuyordu. Korktuğumuz gibi olmadı. Bu yüzden onu da buraya getirmedik." diye konuştu.