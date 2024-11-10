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Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması
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10 Kasım 2024 19:11
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fikstürden memnun olmadıklarını belirten genç çalıştırıcı, "3 gün bile olmadan yeni maça çıktık. Maç planlamasıyla ilgili bu sene şikayetçiyiz. Oyuna iyi başladık, motivasyonumuz gayet iyiydi. İyi bir takıma karşı oynadık, onlar bize göre daha dinlenmiş olarak geldiler. Bence oyun içinde üstün taraf bizdik. Öne geçtiğimiz dakikalar oldu. Penaltılar için çok bir şey demeyeceğim, kararlarının ağır olduğunu düşünüyorum." dedi.

"FARKI YÜKSELTTİK"

En yakın takipçisi Samsunspor ile olan puan farkını açıklarının altını çizen Buruk, "İyi bir takımız, iyi bir karaktere sahibiz. Yine taraftarımızın desteğiyle önemli bir galibiyet aldık. Samsunspor 2. sıradaydı ve puan farkını 6'ya yükselttik." ifadelerini kullandı.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Ismael Jakobs'un oyundan çıkması hakkında da konuşan başarılı teknik adam, "İlk yarı hem üçlü hem dörtlü zamanlar oldu. İkinci yarıda Jakobs'un tendonunda ağrısı oldu, çok ciddi bir sorun yok. Oyundan çıkarıp direkt olarak üçlüye döndük." sözlerini sarf etti.

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