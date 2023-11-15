Okan Buruk'tan Sacha Boey'a teselli

Bir kez daha Didier Deschamps tarafından Fransa Milli Takımı'na davet edilmeyen Galatasaraylı Sacha Boey büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
Fransa forması giyebilmek için Kamerun'da oynamaktan vazgeçen 23 yaşındaki futbolcuyu ilk teselli eden ise hocası Okan Buruk oldu.
Başarılı teknik adam, Boey'a milli formayı hak ettiğini söyleyerek, aynı şekilde çalışmasını ve inancından hiç vazgeçmemesini tavsiye etti.
Fransa forması giyebilmek için Kamerun'da oynamaktan vazgeçen 23 yaşındaki futbolcuyu ilk teselli eden ise hocası Okan Buruk oldu.
Başarılı teknik adam, Boey'a milli formayı hak ettiğini söyleyerek, aynı şekilde çalışmasını ve inancından hiç vazgeçmemesini tavsiye etti.
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