Süper Lig'de son iki maçında 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, şampiyonluk yarışında yara aldı ve iki maçta 5 puan kaybetti. En yakın rakibi Fenerbahçe ile 3 puan farkla önde olan sarı-kırmızılı takım pazartesi günü Başakşehir'i evinde konuk edecek.Galatasaray'ın ligde yakaladığı 14 haftalık galibiyet serisinde tam 20 farklı oyuncu, ilk 11'de görev yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin son 5 maçında ise bu sayı 12'ye düştü.Takım içi rekabet azalınca yedeklerin motivasyonu düştü ve yıpranan ilk 11 önce Karagümrük'e sonra Beşiktaş'a toplam 5 puan kaybetti. Derbide değişikliklerde geç kalan teknik direktör Okan Buruk, kulübede unuttuğu oyuncularını tekrar kazanmaya karar verdi.Başakşehir maçıyla birlikte ligin sonuna doğru kadroda ufak çaplı değişiklikler olacak. Sol beke Adekugbe yerine Leo Dubois geçecek. Dubois'in 11'e girmesiyle Abdülkerim ve Kerem dışında bir yerliye daha ihtiyaç var.Berkan Kutlu ile Oliveira, Barış Alper ile Mertens arasında rekabet yaşanıyor. Kazımcan, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün ise yerli diğer alternatifler. Gomis'e tekrar süre vermeye başlayacak Okan Buruk, Adana Demirspor galibiyetini getiren Midtsjö'yü de bu kritik virajda daha çok kullanacak. Buruk, yedek kulübesinin katkısını şampiyonluğun şifresi olarak görüyor.Ligde 7 maça ilk 11'de başlayan Barış Alper, attığı 3 golün ikisini kulübeden dahil olduğu maçlarda buldu.Bu sezon ligde sadece Karagümrük maçına ilk 11'de başlayan Zaniolo, kulübeden geldiği Kasımpaşa, A.Demir ve Kayseri maçlarında birer gol buldu.Sağ bek olarak transfer edilen ancak Boey'in yükselişi ile sol bekte kullanılan Dubois bu sezon sol bekte sahaya çıktığı 12 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.Bu sezon ligde 8 gol bulan Gomis, bunların beşini ilk 11'de sahaya çıktığı maçlarda kaydetti.İspanyol oyuncu Mata, sarıkırmızılılara 3 gol-1 asistlik lig katkısı sağladı.