29 Ekim

Okan Buruk'tan Rizespor deplasmanı için çarpıcı karar!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçında kadroda rotasyona gitme kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Rizespor deplasmanı için çarpıcı karar!
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28 Ekim 2023 11:07
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi dönüşünde Çaykur Rizespor karşısında yorgun savaşçılar kulübeye gidiyor.

HEDEF LİDERLİK

Bayern Münih maçında sezonun ilk mağlubiyetini alan Galatasaray, Süper Lig'e döndü. Ligde 8 haftadır kazanan Okan Buruk'un talebeleri, Çaykur Rizespor'u da yenip maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturmanın peşinde.



ICARDI DİNLENDİRİLECEK

Icardi'yi dinlendirmeyi düşünen teknik direktör Okan Buruk, taktik çalışmalarda ileri uçta Barış Alper Yılmaz'ı denedi. Buruk ayrıca savunma ve orta sahada da rotasyona gitmeyi planlıyor.



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