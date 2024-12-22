Okan Buruk'tan rehavet uyarısı

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'a takılmasıyla beraber, puan farkını artırma yolunda eline önemli bir fırsat geçen lider Galatasaray'da ayaklar yere sağlam basıyor.
Teknik Direktör Okan Buruk ve yöneticiler, temkinli konuşarak oyuncuların dikkatini çekti. Kayseri seyahati öncesi yapılan toplantıda sarı-kırmızılı teknik adamın, "Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi elbette güzel ama henüz oynamadığımız bir maç var. Puan farkı şu an 8 değil 5... Karşılaşma oynanmadan kazanmış gibi konuşulması doğru değil" yorumunu yaptı.
"RAKİP SİZİ YANILTMASIN"
Buruk sözlerine şöyle devam etti: "2 senedir kazanamadığımız bir deplasmana gidiyoruz. Rakibin durumu sizi yanıltmasın. Kazanıp araya moralli girmemiz önemli. Disiplini ve konsantrasyonu elden bırakmamak lazım."
Sarı-kırmızılı idarecilerin de, "Nasıl bir organizasyona karşı mücadele ettiğimizin farkındasınız. Size güveniyoruz. Rehavete kapılmadan her maçımızı çıkıp kazanacağınıza inanıyoruz" dedikleri öğrenildi.
Teknik Direktör Okan Buruk ve yöneticiler, temkinli konuşarak oyuncuların dikkatini çekti. Kayseri seyahati öncesi yapılan toplantıda sarı-kırmızılı teknik adamın, "Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi elbette güzel ama henüz oynamadığımız bir maç var. Puan farkı şu an 8 değil 5... Karşılaşma oynanmadan kazanmış gibi konuşulması doğru değil" yorumunu yaptı.
"RAKİP SİZİ YANILTMASIN"
Buruk sözlerine şöyle devam etti: "2 senedir kazanamadığımız bir deplasmana gidiyoruz. Rakibin durumu sizi yanıltmasın. Kazanıp araya moralli girmemiz önemli. Disiplini ve konsantrasyonu elden bırakmamak lazım."
Sarı-kırmızılı idarecilerin de, "Nasıl bir organizasyona karşı mücadele ettiğimizin farkındasınız. Size güveniyoruz. Rehavete kapılmadan her maçımızı çıkıp kazanacağınıza inanıyoruz" dedikleri öğrenildi.