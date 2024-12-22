Okan Buruk'tan penaltı itirazı

Galatasaray, Kayserispor maçının 23. dakikasında penaltı bekledi.
Jeanvier'in geri pasında top kaleci Onurcan Piri, topu kontrol etti. Pres yapan Osimhen, Onurcan Piri ile ikili mücadeleye girip yerde kaldı.
Hakem Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi. Onurcan Piri, gerideki paslaşmalar sonrası bir kez daha topu aldı ve bekledi. Hakem Mehmet Türkmen, Osimhen'in yaklaşık 1 dakika geçmesine rağmen ayaktan kalkmaması üzerine oyunu durdurdu.
Oyun durduktan sonra VAR hakemi Bülent Birincioğlu, hakem Mehmet Türkmen'e izleme tavsiyesinden bulunmadı.
Okan Buruk, bu pozisyon üzerine dördüncü hakeme itirazda bulundu.
Jeanvier'in geri pasında top kaleci Onurcan Piri, topu kontrol etti. Pres yapan Osimhen, Onurcan Piri ile ikili mücadeleye girip yerde kaldı.
Hakem Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi. Onurcan Piri, gerideki paslaşmalar sonrası bir kez daha topu aldı ve bekledi. Hakem Mehmet Türkmen, Osimhen'in yaklaşık 1 dakika geçmesine rağmen ayaktan kalkmaması üzerine oyunu durdurdu.
Oyun durduktan sonra VAR hakemi Bülent Birincioğlu, hakem Mehmet Türkmen'e izleme tavsiyesinden bulunmadı.
Okan Buruk, bu pozisyon üzerine dördüncü hakeme itirazda bulundu.