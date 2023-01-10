Galatasaray, Fatih Terim'den sonra yine kendi camiasından çıkıp, futbolculuk döneminde büyük başarılara imza attıktan sonra, teknik direktör olarak da takımı zirveye taşıyan bir teknik adama sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor.Sezon başındaki performansı, oyuncu tercihleri ve müdahaleleri tartışılan Okan Buruk, ligde üst üste 7, kupayla birlikte 9 resmi maçta alınan galibiyetlerle ne kadar isabetli bir tercih olduğunu gösterdi. Üstelik bu süreçte gelen Beşiktaş ve 7-0'lık Başakşehir galibiyetleri, son olarak da Kadıköy'deki 3-0'lık Fenerbahçe zaferi, Galatasaray'ın Okan hocayla birlikte yükselişini taçlandırdı.Fenerbahçe gibi bir deplasmanda Icardi, Gomis gibi isimleri kenarda bekletip, Barış Alper Yılmaz'ı santrfora koyarak risk alan, Torreira'yı kenarda bekletip son 2 maçtaki başarılı performansıyla Berkan'ı ilk 11'de oynatan Okan Buruk'un riskli tercihleri her kesimden alkış aldı. Büyük maçlardaki başarıları, galibiyet serisi, cesur hamleleriyle Galatasaray'ı zirveye taşıyan Buruk; Başakşehir'deki lig ve Akhisar'daki kupa şampiyonluğunu Sarı-Kırmızılı kulübün başında da tekrarlamaya hazırlanıyor.Galatasaray'ın Kadıköy'deki zaferi, Cim Bom'un zirvedeki yerini sağlamlaştırıp farkı 4 puana çıkarmakla da kalmadı. Psikolojik açıdan ezeli rakibine darbe vuran Sarı-Kırmızılılar, olası bir puan eşitliğinde ikili averajda büyük üstünlük sağladı. Bu da Okan Buruk açısından lige en iyi başlangıç senaryolarından biriydi. Tüm oyuncuların iyileşmesi, cezaların bitmesi ve eksik bölgelere takviyelerin yapılmasıyla, Okan hoca çifte kupa hedefinde daha da iddialı bir konuma gelecek gibi görünüyor.