Okan Buruk'tan Paredes açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, geçen sezonu Juventus'ta geçiren Leandro Paredes'in ilgilendikleri oyunculardan biri olduğunu açıkladı.
Buruk açıklamasında en çok Icardi transferine yoğunlaştıklarını ve orta saha bölgesinde de Paredes'in haricinde 3-4 alternatifleri daha olduğunu belirtti.
İşte Okan Buruk'un konuyla ilgili açıklamaları: "Birçok oyuncu var orada. Düşündüğümüz bir çok oyuncu var. Direkt olarak iletişime de geçmedik. En çok odaklandığımız yer Icardi. Onun dışında birçok alternatifimiz var. Maliyetlerini araştırıyoruz. Oyuncular da farklı bekliyor. Paredes bekliyor mu bilmiyorum. Parades olsaydı bekleyebilirdi. Bizim orada 3-4 tane düşündüğümüz oyuncu var. Paredes de bunlardan biri. Kalite ve oyuncu tipi olarak Dünya Kupası'nı kazanmış Arjantin'in oyuncusu. Oradaki seçeneklerden biri."
Buruk açıklamasında en çok Icardi transferine yoğunlaştıklarını ve orta saha bölgesinde de Paredes'in haricinde 3-4 alternatifleri daha olduğunu belirtti.
İşte Okan Buruk'un konuyla ilgili açıklamaları: "Birçok oyuncu var orada. Düşündüğümüz bir çok oyuncu var. Direkt olarak iletişime de geçmedik. En çok odaklandığımız yer Icardi. Onun dışında birçok alternatifimiz var. Maliyetlerini araştırıyoruz. Oyuncular da farklı bekliyor. Paredes bekliyor mu bilmiyorum. Parades olsaydı bekleyebilirdi. Bizim orada 3-4 tane düşündüğümüz oyuncu var. Paredes de bunlardan biri. Kalite ve oyuncu tipi olarak Dünya Kupası'nı kazanmış Arjantin'in oyuncusu. Oradaki seçeneklerden biri."
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