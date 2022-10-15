Okan Buruk'tan oyuncularına tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor'un ikinci golünden sonra oyuncularının yaptığı savunma hatalarına ciddi tepki gösterdi.
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü golden sonra oyuncularına kızarken, ceketini çıkartıp yere fırlattı.
Bu gole fazlasıyla kızan Okan Buruk'u yedek kulübesindeki teknik ekip sakinleştirdi.
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü golden sonra oyuncularına kızarken, ceketini çıkartıp yere fırlattı.
Bu gole fazlasıyla kızan Okan Buruk'u yedek kulübesindeki teknik ekip sakinleştirdi.
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