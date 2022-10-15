Okan Buruk'tan oyuncularına tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçında oyuncularını sık sık uyarırken, ev sahibi ekibin ikinci golünden sonra adeta sinir krizi geçirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan oyuncularına tepki!
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15 Ekim 2022 20:48
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor'un ikinci golünden sonra oyuncularının yaptığı savunma hatalarına ciddi tepki gösterdi.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü golden sonra oyuncularına kızarken, ceketini çıkartıp yere fırlattı.

Bu gole fazlasıyla kızan Okan Buruk'u yedek kulübesindeki teknik ekip sakinleştirdi.

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