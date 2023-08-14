Okan Buruk'tan oyuncularına motivasyon konuşması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0'lık Kayserispor beraberliği sonrası moralsiz olan oyuncularını motive etmek adına bir konuşma gerçekleştirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan oyuncularına motivasyon konuşması
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14 Ağustos 2023 10:45
Son güncelleme 14 Ağustos 2023 10:51
Kayserispor karşısında alınan beraberliğin ardından Galatasaraylı futbolcuların, dönüş yolunda uçakta morali bir hayli bozuktu.

Alınan sonuca rağmen teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerini motive etti. Başarılı teknik adam, takımın şu anda bir adaptasyon süreci içerisinde olduğunun altını çizdi.

Oyuncularına yönelik konuşmasında Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Hatalarımızdan ders çıkarıp, toparlanmamız gerekiyor. Yaptığımız yanlışları görmek adına iyi bir maçı geride bıraktık. Takım olarak daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Bu sezonki hedeflerimiz büyük. Sıkı çalışmaya devam etmeliyiz. 

 
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