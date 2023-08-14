Okan Buruk'tan oyuncularına motivasyon konuşması

Kayserispor karşısında alınan beraberliğin ardından Galatasaraylı futbolcuların, dönüş yolunda uçakta morali bir hayli bozuktu.
Alınan sonuca rağmen teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerini motive etti. Başarılı teknik adam, takımın şu anda bir adaptasyon süreci içerisinde olduğunun altını çizdi.
Oyuncularına yönelik konuşmasında Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:
Hatalarımızdan ders çıkarıp, toparlanmamız gerekiyor. Yaptığımız yanlışları görmek adına iyi bir maçı geride bıraktık. Takım olarak daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Bu sezonki hedeflerimiz büyük. Sıkı çalışmaya devam etmeliyiz.
Alınan sonuca rağmen teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerini motive etti. Başarılı teknik adam, takımın şu anda bir adaptasyon süreci içerisinde olduğunun altını çizdi.
Oyuncularına yönelik konuşmasında Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:
Hatalarımızdan ders çıkarıp, toparlanmamız gerekiyor. Yaptığımız yanlışları görmek adına iyi bir maçı geride bıraktık. Takım olarak daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Bu sezonki hedeflerimiz büyük. Sıkı çalışmaya devam etmeliyiz.