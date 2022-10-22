Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk'tan Alanyaspor maçı öncesi futbolcularına uyarı geldi.



"BÖYLE OLMALISINIZ"



Buruk'un oyuncularına "Kastamonu maçındaki ciddiyetiniz beni memnun etti. İlk dakikadan itibaren işini ciddiye alan ve önemseyen bir ekip vardı. Böyle olmalısınız. Rakibin güçlü ya da zayıf olması önemli değil. Önemli olan sizin işinizi ne kadar ciddiye aldığınızdır" dediği öğrenildi.



"HAK EDEN FORMAYI ALIR"



Genç teknik adamın takıma yönelik verdiği mesajda ayrıca "Kimse kendini yedek görmesin. Kim hak ediyorsa formayı o giyecek. Kupa maçı buna bir örnek. Kendini gösteren, şansını kullanan formayı alır" ifadelerini kullandığı belirtildi.



