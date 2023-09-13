Okan Buruk'tan Oliveira'ya: "Mücadeleden vazgeçme"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile özel bir görüşme yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'tan Oliveira'ya: 'Mücadeleden vazgeçme'
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13 Eylül 2023 12:05
Galatasaray'da gidecek oyuncular arasında yer alan Sergio Oliveira takımda kaldı. Portekizli futbolcu, özellikle Panathinaikos'la ciddi şekilde anılıyordu. Hatta Yunanistan'a tatile gitmesi bu iddiaları artırmıştı. Ancak sakatlığı geçen Oliveira takıma döndü ve çalışmalara katıldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Tanguy Ndombele'nin gelişinin ardından forma şansı azalan oyuncuyla bir görüşme yaptı.

"MÜCADELEDEN VAZGEÇME"

Kendisine güveninin tam olduğunu ifade eden Buruk, "Uzun maratonda herkese şans gelecek. Sen her zaman ana kadro içinde değerli bir isimsin. Yeter ki mücadeleden vazgeçme" dedi.

Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan Sergio Oliveira, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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