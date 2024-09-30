Okan Buruk'tan öğrencilerine: 'Üzülecek zaman yok'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-3 biten Kasımpaşa maçı sonrası takımına seslendi...
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda deviren, Avrupa Ligi'ne PAOK zaferiyle başlayan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında şok bir beraberlik almıştı. 3-0'dan Paşa ile 3-3 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, ligde 7'de 7 yaparak kulüp açısından tarihe geçme fırsatını kaçırmıştı.
İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri sebebiyle eleştiri oklarını üzerine çeken Aslan'ın hocası Okan Buruk'un, soyunma odasında oyuncularını motive ettiği öğrenildi.
'TAM TERSİ ÇOK KÖTÜYDÜK'
Teknik Direktör Okan Buruk'un soyunma odasında, "Evet, kazanmamız gereken bir maçı kazanamadık. Ancak böyle yoğun bir sezonda ne üzülecek ne de çok sevinecek bir zamanımız yok. İlk yarıda harika bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarıda tam tersi çok kötüydük. İlk devredeki futbolumuzu dikkate almalı ve bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Şimdi önümüzde çok önemli bir Avrupa maçı var. Rigas deplasmanında aynı hatalarımızı tekrarlamadan, iyi bir futbolla İstanbul'a 3 puanla dönelim" dediği öğrenildi.
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda deviren, Avrupa Ligi'ne PAOK zaferiyle başlayan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında şok bir beraberlik almıştı. 3-0'dan Paşa ile 3-3 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, ligde 7'de 7 yaparak kulüp açısından tarihe geçme fırsatını kaçırmıştı.
İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri sebebiyle eleştiri oklarını üzerine çeken Aslan'ın hocası Okan Buruk'un, soyunma odasında oyuncularını motive ettiği öğrenildi.
'TAM TERSİ ÇOK KÖTÜYDÜK'
Teknik Direktör Okan Buruk'un soyunma odasında, "Evet, kazanmamız gereken bir maçı kazanamadık. Ancak böyle yoğun bir sezonda ne üzülecek ne de çok sevinecek bir zamanımız yok. İlk yarıda harika bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarıda tam tersi çok kötüydük. İlk devredeki futbolumuzu dikkate almalı ve bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Şimdi önümüzde çok önemli bir Avrupa maçı var. Rigas deplasmanında aynı hatalarımızı tekrarlamadan, iyi bir futbolla İstanbul'a 3 puanla dönelim" dediği öğrenildi.