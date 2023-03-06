Okan Buruk'tan öğrencilerine mesaj var!

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada Galatasaray, 4 hazırlık maçına çıktı.



Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Pendikspor'u 3-1, Alanyaspor'u 4-2, İstanbulspor'u ise 6-0 mağlup etmeyi başardı. Bu süre içerisinde takımının kaydettiği gelişimden bir hayli memnun kalan Buruk, yeni transferin kolaylıkla adapte olmasına da çok sevindiğini belirtti.



Ligin geri kalanında şampiyonluk yolunda birbirinden kritik maçlara çıkacak olan 49 yaşındaki teknik adam, çalışmaya devam etmelerinin gerektiğinin altını çizdi.



"REHAVETE KAPILMAYALIM!"



Genel haliyle öğrencilerinden de memnun kaldığını söyleyen Buruk, "Bu dönemde hepiniz elinizden geleni yaptınız ve müthiş bir özveri gösterdiniz. Yaşanan süreç nedeniyle lige dönüş kolay olmayacak. Fakat biz aynı konsantrasyon ve ciddiyetle devam etmeliyiz. Ligde rüzgarı arkamıza almıştık. Rehavete kapılmadan maç maç düşünüp, hedefimize emin adımlarla ilerlemeliyiz" dedi.



