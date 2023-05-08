Okan Buruk'tan öğrencilerine mesaj: "Rakipleri düşünmeyin"

Karagümrük beraberliği ve Beşiktaş yenilgisi sonrasında bu akşam Başakşehir'i devirerek şampiyonluk yolunda kendine gelmek isteyen Cim Bom'da teknik direktör Okan Buruk devreye girdi. Başarılı hoca zorlu maçla ilgili öğrencilerine net mesajlar verdi. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan öğrencilerine mesaj: 'Rakipleri düşünmeyin'
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08 Mayıs 2023 11:09
Şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürmek isteyen Galatasaray, bugün Başakşehir ile kapışacak.

İki kayıp sonrası hedef 3 puan

Karagümrük beraberliği ve Beşiktaş yenilgisi sonrasında yeniden 3 puanla tanışmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, 2 maç hasretine de son vermek istiyor. Bu doğrultuda Aslan'ın hocası Okan Buruk, Başakşehir ile oynanacak karşılaşma öncesinde öğrencileriyle konuştu. Buruk, şampiyonluk için halen en avantajlı takım olduklarının altını çizdi.

'Rakiplerin maçlarını takip etmeyi düşünmüyoruz'

Başarılı çalıştırıcının, sözlerinden ön plana çıkanlar ise şöyle oldu: "Bugün kendimiz gibi oynamalıyız. Rakiplerimizin bu süre içerisinde aldığı sonuçlar bizi ilgilendirmiyor. Onların maçlarını takip etmeyi düşünmüyoruz. Başakşehir karşısında ise hücumda agresif başlamalıyız. Savunmadaki hatalarımızı gidermek için de bu bölgede olabildiğince yardımlaşmalıyız. Sahada yer alan herkes, birbirinin açığını kapatmalı."

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