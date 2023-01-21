Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yakaladıkları çıkışa rağmen kontrolü elden bırakmıyor.
Süper Lig'de bugün binlerce taraftarının önünde Antalyaspor'u konuk edecek Sarı-Kırmızılı ekibin hocası Buruk, öğrencileriyle bir toplantı yaptı.
"AYNI CİDDİYETLE DEVAM"
Rakibin bulunduğu konumu asla hak etmediğini dile getiren başarılı hoca, dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi ve şu ifadeleri kulandı:
"Harika bir dönemden geçiyoruz. Ligin ilk yarısını zirvede tamamladık. Henüz işimiz bitmedi. Yeniden başlıyormuş gibi aynı ciddiyetle devam etmeliyiz. Antalyaspor'a gelince... Tecrübeli bir kadroya ve kaliteli bir hocaya sahipler. Dikkatli olmak zorundayız. Aksi halde hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kalırız. İyi konsantre olalım, taraftarımıza galibiyet hediye edelim."
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Süper Lig'de bugün binlerce taraftarının önünde Antalyaspor'u konuk edecek Sarı-Kırmızılı ekibin hocası Buruk, öğrencileriyle bir toplantı yaptı.
"AYNI CİDDİYETLE DEVAM"
Rakibin bulunduğu konumu asla hak etmediğini dile getiren başarılı hoca, dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi ve şu ifadeleri kulandı:
"Harika bir dönemden geçiyoruz. Ligin ilk yarısını zirvede tamamladık. Henüz işimiz bitmedi. Yeniden başlıyormuş gibi aynı ciddiyetle devam etmeliyiz. Antalyaspor'a gelince... Tecrübeli bir kadroya ve kaliteli bir hocaya sahipler. Dikkatli olmak zorundayız. Aksi halde hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kalırız. İyi konsantre olalım, taraftarımıza galibiyet hediye edelim."
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ