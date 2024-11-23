Okan Buruk'tan Nelsson açıklaması

"Bu sabah bir ziyaret gerçekleştirdik, Yiğit Kurt kardeşimize. Mezarı başında onu andık. Onu unutmadık. Onun için de oynayacağız. Ersin Aka hoca vefat etti. Ailesinin başı sağ olsun."



"NELSSON TEK BİR ANTRENMANA ÇIKTI"



"Her takımda eksikler var. Ligin ortasında sarı kart cezaları oluyor. Davinson olmayacak, Mete ile başlayacağız. Nelsson da milli takımdaydı. Dün bir tek antrenmana çıktı. Mete ile çalışmalarımız oldu. Savunma anlamında çalışmalar yaptık. Kadromuz önemli. Rakibimizin de bizle ilgili planlarını tahmin edebiliyoruz. Geçiş hücumunu deneyeceklerdir. İki kanatta koşucu ve birebir oyuncuları var."



"FARKLI BİR STADYUM ATMOSFERİ"



"Farklı bir stadyum atmosferi var. İyi olan yanı gece maçı. Biraz rüzgar var, etkileyebilir."



"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"



"Dinlenerek geldi birçok oyuncumuz. Kazanmak için sahadayız. Oyuncularıma güveniyorum. Maçın gidişatına göre oyuna etkilerimiz, dokunuşlarımız olacak. Tüm oyuncular önemli. Bu akşam böyle bir 11'le başlayacağız. Perşembe bir maç var, sonra bir maç var. İnşallah bugün avantajımızı koruruz."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.İşte Okan Buruk'un açıklamaları;