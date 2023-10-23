Okan Buruk'tan Nelsson açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuştu.
Buruk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada oynamadığı için mutsuz olduğunu ve sözleşme uzatmayacağını söyleyen Victor Nelsson için de açıklama yaptı.
Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:
"Victor Nelsson ile dün (pazar günü) konuştuk. Oynamadığı için mutsuz. Onun bölgesinde oynayan ve formda oyuncu var. Zamanı geldiğinde oynayacak. Bu takımda herkes oynayacak. Bizim en önemli isimlerimizden biri Victor. Oynamadığı için üzüntü yaşıyor ama çalışmasına devam ediyor. Birçok oyuncu kötü olduğu için oynamıyor gibi bir durum yok. Yerlerine oynayanlar iyi performans veriyor ve kazanıyoruz. Empati yaptığımda, oynamamak üzücü."
Buruk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada oynamadığı için mutsuz olduğunu ve sözleşme uzatmayacağını söyleyen Victor Nelsson için de açıklama yaptı.
Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:
"Victor Nelsson ile dün (pazar günü) konuştuk. Oynamadığı için mutsuz. Onun bölgesinde oynayan ve formda oyuncu var. Zamanı geldiğinde oynayacak. Bu takımda herkes oynayacak. Bizim en önemli isimlerimizden biri Victor. Oynamadığı için üzüntü yaşıyor ama çalışmasına devam ediyor. Birçok oyuncu kötü olduğu için oynamıyor gibi bir durum yok. Yerlerine oynayanlar iyi performans veriyor ve kazanıyoruz. Empati yaptığımda, oynamamak üzücü."