Okan Buruk'tan Nelsson'a yakın ilgi!

Galatasaray'da Davinson Sanchez'in gelişiyle birlikte gölgede kalan Victor Nelsson, son haftalarda formunu artırdı.
OKAN BURUK ÖZEL OLARAK İLGİLENİYOR
Danimarkalı futbolcu ile teknik direktör Okan Buruk'un özel olarak ilgilendiği öğrenildi.
SAMSUNSPOR MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI
Samsunspor karşılaşmasında Davinson Sanchez'le beraber iyi bir ikili olan Nelsson, 5. dakikada attığı golle başarılı performansını taçlandırdı.
Tecrübeli savunmacı, bu sezon Galatasaray'daki 2. golünü attı.
OKAN BURUK ÖZEL OLARAK İLGİLENİYOR
Danimarkalı futbolcu ile teknik direktör Okan Buruk'un özel olarak ilgilendiği öğrenildi.
SAMSUNSPOR MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI
Samsunspor karşılaşmasında Davinson Sanchez'le beraber iyi bir ikili olan Nelsson, 5. dakikada attığı golle başarılı performansını taçlandırdı.
Tecrübeli savunmacı, bu sezon Galatasaray'daki 2. golünü attı.