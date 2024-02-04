Okan Buruk'tan Nelsson'a yakın ilgi!

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'ın son dönemde formuyla dikkat çeken oyuncusu Victor Nelsson ile hocası Okan Buruk'un özel olarak ilgilendiği öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk'tan Nelsson'a yakın ilgi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2024 14:38
Galatasaray'da Davinson Sanchez'in gelişiyle birlikte gölgede kalan Victor Nelsson, son haftalarda formunu artırdı.

OKAN BURUK ÖZEL OLARAK İLGİLENİYOR

Danimarkalı futbolcu ile teknik direktör Okan Buruk'un özel olarak ilgilendiği öğrenildi.

SAMSUNSPOR MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Samsunspor karşılaşmasında Davinson Sanchez'le beraber iyi bir ikili olan Nelsson, 5. dakikada attığı golle başarılı performansını taçlandırdı.

Tecrübeli savunmacı, bu sezon Galatasaray'daki 2. golünü attı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery