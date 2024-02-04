Okan Buruk'tan Nelsson'a yakın ilgi!

'da Davinson Sanchez'in gelişiyle birlikte gölgede kalan, son haftalarda formunu artırdı.Danimarkalı futbolcu ile teknik direktör Okan Buruk'un özel olarak ilgilendiği öğrenildi.Samsunspor karşılaşmasında Davinson Sanchez'le beraber iyi bir ikili olan Nelsson, 5. dakikada attığı golle başarılı performansını taçlandırdı.Tecrübeli savunmacı, bu sezon Galatasaray'daki 2. golünü attı.