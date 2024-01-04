Okan Buruk'tan Ndombele'ye: "Bu senin son şansın"

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Tanguy Ndombele, Konyaspor maçına ilk 11'de başlayacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Ndombele'ye: 'Bu senin son şansın'
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04 Ocak 2024 08:19
Son güncelleme 04 Ocak 2024 10:00
Galatasaray'da, hafta sonu oynanacak Konyaspor maçında, Tanguy Ndombele forma giyecek.

KADER MAÇI OLACAK

Büyük umutlarla transfer edilen ama istenen performansı sergileyemeyen Fransız futbolcunun, Cim-Bom'daki kariyeri için bu 90 dakika büyük önem taşıyor. Teknik kadronun 11'de başlatmayı düşündüğü 26 yaşındaki oyuncunun kaderi, büyük oranda bu maçtaki performansına göre belli olacak.

3.2 MİLYON EURO MALİYETİ VAR

Ndombele'nin iyi oynaması halinde, durumunun yeniden gözden geçirileceği öğrenildi. Bedava kiralanmasına karşın 3.2 milyon euro yıllık maliyeti bulunan ve bu nedenle yolların ayrılması halinde en az 1.6 milyon euro fatura çıkaracak olan Ndombele için karar, 1-2 hafta içinde netleşecek.



 
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