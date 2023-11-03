Okan Buruk'tan Ndombele kararı!

Okan Buruk, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta flaş bir karar aldı.
Sarı kırmızılı takımda kiloları sebebiyle eleştirilen Tanguy Ndombele, Kasımpaşa maçı kadorsunda yer almadı.
Fransız oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor maçında da kadroda yoktu.
Okan Buruk, Kasımpaşa maçı 11'inde şu isimlere yer verdi:
Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdulkerim, Kaan, Torreira, Kerem A, Zaha, Ziyech, Icardi.
Sarı kırmızılı takımda kiloları sebebiyle eleştirilen Tanguy Ndombele, Kasımpaşa maçı kadorsunda yer almadı.
Fransız oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor maçında da kadroda yoktu.
Okan Buruk, Kasımpaşa maçı 11'inde şu isimlere yer verdi:
Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdulkerim, Kaan, Torreira, Kerem A, Zaha, Ziyech, Icardi.