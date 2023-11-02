Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tanguy Ndombele ile özel olarak bir görüşme yaptı.
Başarılı teknik adam, kiloları nedeniyle eleştirilen Ndombele ile yaptığı toplantıda durumun bu şekilde devam etmesi durumunda "Ayrılığın kaçınılmaz" olduğunu iletti.
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Başarılı teknik adam, kiloları nedeniyle eleştirilen Ndombele ile yaptığı toplantıda durumun bu şekilde devam etmesi durumunda "Ayrılığın kaçınılmaz" olduğunu iletti.
OKAN BURUK'TAN NDOMBELE'YE REST HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ