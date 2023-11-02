Okan Buruk'tan Ndombele ile özel görüşme!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eleştirilerin odağındaki Tanguy Ndombele ile özel olarak görüşme yaptı. Buruk, Fransız yıldıza bu şekilde devam etmesi durumunda ayrılığın yakın olduğunu iletti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Ndombele ile özel görüşme!
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02 Kasım 2023 08:17
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tanguy Ndombele ile özel olarak bir görüşme yaptı.

Başarılı teknik adam, kiloları nedeniyle eleştirilen Ndombele ile yaptığı toplantıda durumun bu şekilde devam etmesi durumunda "Ayrılığın kaçınılmaz" olduğunu iletti.

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